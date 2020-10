Tris Lewandowski, ma il Lipsia vince e resta primo

Il polacco fa volare il Bayern Monaco, i bavaresi tengono il passo del Lipsia capolista che ha vinto contro l’Hertha Berlino. A -1 dal primo posto anche il Borussia Dortmund, che vince per 3-0 in casa contro lo Schalke 04. Successo in rimonta per il Borussia Monchengladbach sul campo del Mainz, il Lipsia batte 2-1 l'Hertha: tutti i risultati

