La DFB , le Federcalcio tedesca, ha deciso di lanciare su Twitter un profilo per spiegare le decisioni degli arbitri dopo il consulto con il Var durante le partite e per cercare di placare le ultime polemiche che si erano abbattute di recente sui fischietti della Bundesliga . L'account, @dfbschiris , è stato inaugurato nel weekend ed è già attivo. Il funzionamento dello strumento è estremamente semplice: ogni qualvolta il Var interviene, sul profilo Twitter viene spiegato in maniera completa ciò che accade al Video Assist Center di Colonia , ovvero la sala centralizzata (attesa da tempo anche in Italia e in fase di realizzazione a Coverciano) all'interno della quale vengono processate le immagini delle gare della Bundesliga.

L'account Twitter è già entrato in funzione e, ad esempio, ha spiegato un episodio che si è verificato nel corso di Mainz-Borussia Moenchengladbach, match della 5^ giornata di Bundesliga poi terminato 3-2 per gli ospiti, avversari dell'Inter nel girone B di Champions League. Al 74', infatti, l'arbitro Willenborg ha concesso un calcio di rigore (confermato dopo la revisione delle immagini) al Borussia Moenchengladbach per fallo di mano di Niakhaté. Il Var è entrato in azione e, praticamente in tempo reale, sul profilo Twitter è apparsa la spiegazione di ciò che è accaduto: "74’. Decisione dell’arbitro: rigore. Motivo del check: tocco di mano? Decisione finale: rigore". Situazione differente, invece, in Darmstadt-St. Pauli, gara di Zweite Bundesliga, la seconda serie tedesca. Il Var è intervenuto per rettificare una decisione dell’arbitro, che nei minuti di recupero non aveva concesso un calcio di rigore al St. Pauli. E il profilo ideato dalla DFB spiega la situazione prima nella maniera consueta ("Decisione dell’arbitro: nessun rigore. Motivo del check: fallo. Decisione finale: rigore"), poi precisando ulteriormente: "Stanilewicz colpisce Daschner al piede e lo fa cadere (indipendentemente dall'intenzione) in area di rigore avversaria. Il Var interviene perché l'arbitro non ha notato questo contatto nella zona dei piedi (un cosiddetto incidente mancato grave) e le immagini lo dimostrano".