Attimi di paura durante il match di Bundesliga tra Augsburg e Schalke 04: dopo uno scontro aereo con Uduokhai, il difensore della squadra ospite Mark Uth è rimasto a terra privo di sensi. Immediati i soccorsi in campo: il giocatore è stato portato subito in ospedale per accertamenti. Il club comunica su Twitter: è reattivo e cosciente ma ha riportato una commozione cerebrale e dovrà restare in osservazione durante la notte