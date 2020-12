L'annuncio del club tedesco. Gross è il quarto allenatore dall'inizio della stagione dopo Wagner, Baum e Stevens. Rileva una squadra ultima in classifica con 4 punti dopo 13 giornate. Lo Schalke insieme allo Sheffield è una delle due squadre che non ha ancora vinto una partita nei cinque principali campionati europei MOUKOKO RECORD: SUO IL GOL PIU' GIOVANE IN BUNDES Condividi:

Christian Gross è ufficialmente il nuovo allenatore dello Schalke 04. Classe 1954, svizzero, esperienze sulle panchine tra le altre di Tottenham, Stoccarda, Basilea e Young Boys, Gross aveva deciso di ritirarsi nello scorso maggio dopo la tappa (la terza della sua carriera) in Arabia Saudita con l'Al-Ahli ma è tornato sui suoi passi per accettare la proposta del club di Gelsenkirchen. Si tratta del quarto allenatore alla guida dello Schalke dall'inizio della stagione. Iniziata con David Wagner, esonerato a fine settembre dopo un filotto di 18 partite consecutive senza vittorie. Era poi toccato a Manuel Baum per 11 partite, concluse con 4 punti, fino al traghettatore Huub Stevens, chiamato a metà dicembre ad allenare il club per la quarta volta in una carriera che l'ha visto anche vincere con lo Schalke la Coppa Uefa nel 1997.

Missione salvezza: come 11 anni fa a Stoccarda leggi anche Moukoko&Co, i 30 marcatori più giovani dal 2000 L'interregno Stevens è durato appena due partite: quella persa per 1-0 contro l'Arminia Bielefeld in Bundesliga e quella vinta per 3-1 contro l'Ulm in Coppa di Germania. Ora tocca a Gross, che rileva una squadra ultima con 4 punti dopo 13 giornate, che non vince in campionato dal 17 gennaio ed è distante 7 punti dalla salvezza diretta. "La prima impressione della squadra è molto positiva - ha spiegato Gross - sono stato felicissimo della chiamata dello Schalke. Voglio affrontare questo compito ora con lo stesso entusiasmo che avevo a Stoccarda". Dove era arrivato in corsa a dicembre 2009, sostituendo Markus Babbel e conducendo la squadra dalla zona retrocessione al sesto posto. il direttore sportivo di quella squadra era Jochen Schneider, oggi ds dello Schalke.