"Rose ha deciso di esercitare la clausola"

"Abbiamo discusso tanto nelle ultime settimane sul futuro di Marco. Sfortunatamente ora ha deciso di avvalersi di una clausola presente nel suo contratto e di andarsene in estate. Fino ad allora lavoreremo duro insieme a Marco per raggiungere i nostri obiettivi in Bundesliga, nella coppa e in Europa", le parole del direttore sportivo del Borussia Moenchengladbach Max Eberl. Il Gladbach – squadra che era nello stesso girone dell’Inter in Champions e che ora sfiderà il City negli ottavi della competizione – attualmente occupa la settima posizione in Bundes a quota 33 punti, gli stessi del Dortmund che fino al termine della stagione sarà guidato in panchina da Terzic.