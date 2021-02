Champions, le curiosità degli ottavi di finale

Barcellona-Paris Saint Germain, martedì 16 febbraio ore 21:00

Il Barcellona ha eliminato il PSG in tutte le ultime tre sfide a eliminazione diretta di Champions League: i quarti di finale nelle stagioni 2012/13 e 2014/15 e gli ottavi di finale dell'edizione 2016/17. L'unica volta in cui i francesi hanno superato i catalani in una partita a eliminazione diretta del torneo è stata nei quarti di finale della Champions 1994/95 (3-2 complessivo). Neymar ha segnato tanti gol al Camp Nou (16 gol in 20 partite) quanti ne ha realizzati al Parc des Princes (16 su 14) in questa competizione. Il brasiliano non ha trovato la rete nelle ultime tre partite a eliminazione diretta e non è mai arrivato a quattro.

Lipsia-Liverpool, martedì 16 febbraio ore 21:00

Lipsia e Liverpool si affrontano per la prima volta in gare ufficiali. Gli inglesi sono l'unica squadra a non aver subito gol nel primo tempo nella fase a gironi di questa edizione della Champions League mentre la squadra di Nagelsmann ha subito già 12 reti nel torneo: è la peggior difesa tra le qualificate agli ottavi.

Porto-Juventus, mercoledì 17 febbraio ore 21:00

Il Porto non ha mai battuto la Juventus nei cinque precedenti in competizioni europee (un pareggio e quattro sconfitte). L'unico nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League risale agli ottavi del 2016/17. I bianconeri hanno vinto con un punteggio complessivo di 3-0, ma in entrambe le sfide il risultato era inchiodato sullo 0-0 prima che il Porto subisse un’espulsione in entrambi i primi tempi delle partite. Compresa la sua prima finale di Champions con il Manchester United nel 2008, Cristiano Ronaldo ha segnato 62 gol in 66 partite nelle fasi a eliminazione diretta della competizione.

Siviglia-Borussia Dortmund, mercoledì 17 febbraio ore 21:00

L'unico precedente tra Siviglia e Borussia Dortmund in competizioni europee è avvenuto nella fase a gironi dell’Europa League 2010/11. La squadra andalusa ha vinto 1-0 a Dortmund prima del pareggio per 2-2 al Sanchez-Pizjuan. Nella sua sesta partecipazione alla Champions, il Siviglia ha raggiunto la fase a eliminazione diretta per la quinta volta. Tuttavia, ha superato gli ottavi di finale solo in un'occasione, nel 2017/18.