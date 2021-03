Padri e figli in Bundesliga: lo speciale su Sky

Giovanni Reyna, Leroy Sané, Mateo Klimowicz e Leonardo Bittencourt. In comune hanno tutti un papà che ha in passato lasciato il segno nel massimo campionato tedesco. Lo speciale in onda oggi, in occasione della Festa del papà, su Sky Sport Football alle 20

Giovanni Reyna, Leroy Sané, Mateo Klimowicz e Leonardo Bittencourt. Protagonisti della Bundesliga, in ascesa o già affermati. In comune però hanno una cosa: i papà di tutti e quattro hanno in passato lasciato il segno nel massimo campionato tedesco. E allora torniamo indietro nel tempo, scaviamo nei ricordi, per arrivare fino al presente e osservare la speciale dinamica padre-figlio, anche in questo contesto sportivo. Influenze formative, similarità e contrasti, esempi da seguire e un bagaglio di esperienze familiari. Ma anche il bisogno di creare il proprio, personale percorso.

