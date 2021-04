Con tutto lo staff tecnico (allenatore, vice e assistente) in isolamento, il club ha affidato la squadra al ds in vista della delicata sfida salvezza contro il Mainz. Friedrich ha così diretto il primo allenamento, forte dell'esperienza da giocatore ed ex capitano della squadra

Non bastasse la delicata posizione in classifica, che lo vede quart’ultimo, appena sopra la zona retrocessione, l’Hertha Berlino si ritrova a fare i conti con un focolaio nello spogliatoio che ha costretto alla quarantena praticamente tutto lo staff tecnico, allenatore e suoi vice. La delicata sfida salvezza con il Mainz (due punti sopra in classifica) si avvicina, e allora chi prepara la squadra?

Staff tecnico in quarantena



La risposta, in casa Hertha, è stata trovata nel ds, al quale è stato chiesto di dirigere i prossimi allenamenti e che andrà in panchina fino al ritorno del mister. Proprio l’allenatore, Pal Dardai, è stato il primo a risultare positivo al Covd-19, seguito dal suo vice Admir Hamzagic e da un giocatore, Dodi Lukebakio, tutti in isolamento (per 13 giorni), come previsto dalle norme sanitarie. Essendo entrato in contatto con i positivi negli ultimi giorni è poi toccato ad Andreas Neuendorf, altro componente dello staff tecnico, sottoporsi alla quarantena, e a quel punto ecco che nasce l’idea Friedrich.



Il ds con il patentino



Arne Friedrich, il ds del club, è infatti un ex nazionale tedesco (nonché, da giocatore, capitano storico dell’Hertha) e possiede il patentino da allenatore, che gli consentirà non solo di organizzare i prossimi allenamenti ma soprattutto di poter andare in panchina contro Mainz, ed eventualmente anche Friburgo e Schalke, altre sfide salvezza in calendario. Dalla sua, Friedrich si è detto pronto alla nuova sfida con parole da leader: "Con la massima restrizione sui contatti e con test molecolari giornalieri garantiremo la sicurezza nel nostro gruppo. Accetteremo questa situazione di difficoltà da squadra e faremo di tutto per affrontare al meglio le prossime partite". E chissà che non possa nascere un nuovo percorso per lui…