Sileri: “Riaperture irreversibili”

Tra i numeri che aiutano all’ottimismo c’è la progressione della campagna vaccinale che, nella giornata di sabato sembra aver toccato il record di somministrazioni in un solo giorno: “Le riaperture sono irreversibili, non dovremo più temere di dover chiudere – ha osservato - la campagna vaccinale avanza e guardiamo con ottimismo ai risultati ottenuti dai Paesi più avanti di noi, come Inghilterra e Israele. Le riaperture erano previste per il 1° maggio, cambia poco anticiparle al 26 aprile - dice - non si può parlare di vittoria o di sconfitta di qualcuno. Serviranno attenzione e gradualità nell'allargare le maglie perché con aperture avventate, senza sufficienti controlli, rischiamo di fare passi indietro"