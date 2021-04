Speciale, i talenti della Bundes. Stasera su Sky

Youssoufa Moukoko, Matthew Hoppe e Silas Wamangituka, ma non solo. Nel corso di questa stagione di Bundesliga si sono fatti notare tanti giovani. Arrivano da Paesi diversi, le loro storie sono differenti, ma in comune hanno talento, personalità e voglia di fare bene. Questo speciale racconta i loro percorsi, sportivi e personali

Giovani, ambiziosi e con qualità fuori dal comune. Youssoufa Moukoko, Matthew Hoppe e Silas Wamangituka, tutti alla loro prima stagione in Bundesliga, rappresentano la nuova generazione di talenti provenienti da tutto il mondo che stanno lasciando un segno precoce ma significativo nel calcio tedesco.

Moukoko del Borussia Dortmund, nato in Camerun, è il giocatore più giovane ad aver debuttato in campionato, il giorno dopo aver compiuto 16 anni. Hoppe, dalla California alla regione della Ruhr passando per la “Residency Academy” del Barça, in Arizona, si è distinto nello Schalke nonostante la difficile stagione della squadra.

Nella seconda divisione francese è stato scoperto il congolese Wamangituka, attaccante dello Stoccarda. A scovarlo è stato Sven Mislintat, lo scout che ha lanciato in Germania, tra gli altri, Lewandowski e Aubameyang. Prospetti di altissimo livello, come Florian Wirtz del Bayer Leverkusen o Jamal Musiala del Bayern Monaco. C’è spazio anche per loro in questo speciale, che racconta i percorsi, sportivi e personali, delle stelle del futuro. Appuntamento lunedì 19 aprile alle 18.00 su Sky Sport Football e martedì 20 aprile alle 22.30 su Sky Sport Uno. Disponibile on demand e su Sky Go.