C'è un Ibrahimovic nel ritiro estivo 2021 del Bayern Monaco . Nessun inatteso colpo di mercato. Ad allenarsi agli ordini del nuovo allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann in questo avvio di stagione c'è infatti Arijon Ibrahimovic . Professione trequartista, 15 anni sulla carta d'identità e la capacità di far parlare di sé non solo per quel cognome pesante .

Dall'Under 16 della Germania al ritiro con la prima squadra

Nato a Norimberga l'11 dicembre 2005, 24 anni dopo Zlatan. Ma fra l'attaccante del Milan e il giovane talento del Bayern Monaco non c'è nessun grado di parentela. Arijon ha passaporto tedesco e origini kosovare. Dopo i primi calci nelle giovanili del Norimberga, si è trasferito al Bayern nell'estate 2018. Le sue giocate non sono passate inosservate, rendendolo prima uno dei leader tecnici della squadra Under 17 con 2 gol e 3 assist in 9 presenze, poi portandolo all'esordio con la nazionale tedesca Under 16. Ora Nagelsmann vuole testare le sue qualità in ritiro facendolo lavorare con i campioni uscenti di Germania. Arijon ha risposto presente. Sognando la carriera di Zlatan.