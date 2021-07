Riparte la Zweite Liga: subito due big match

Il grande calcio internazionale è sempre protagonista su Sky. In attesa di rivedere all'opera i campioni della Bundesliga (al via da venerdì 13 agosto e su Sky per le stagioni 2021/22, 2022/23, 2023/24 e 2024/25), in Germania riparte la Zweite Liga 2021/22, la seconda divisione professionistica del campionato di calcio tedesco.

Tra venerdì e sabato, in diretta su Sky Sport Football e in streaming su NOW, due big match della prima giornata: Schalke 04-Amburgo (venerdì 23 luglio alle ore 20.30) e Werder Brema-Hannover (sabato 24 luglio alle ore 20.30), entrambi con il commento di Pietro Nicolodi.

Oltre a Zweite Liga e Bundesliga, su Sky nella stagione calcistica 2021/22 anche la Serie A TIM (3 partite in co-esclusiva per ogni giornata), una selezione dei migliori match di Premier League e Ligue 1, tutta la Serie BKT, la UEFA Champions League (121 incontri a stagione), la UEFA Europa League e la nuova UEFA Europa Conference League.