Bundesliga, il Lipsia cade 1-0 contro il Mainz

MAINZ-LIPSIA 1-0

12' Niakhaté

Mainz (3-4-1-2): Zentner; Niakhaté, Bell, Hack; Widmer, Tauer (86' Furstner), Barreiro Martins, Martin; Nebel (90' Rosch); Burkardt, Lee (91' Kilian). All.: Svensson.

Lipsia (4-2-3-1): Gulacsi; Mukiele (82' Brobbey), Orban, Simakan, Angelino; Adams (64' Sabitzer), Kampl; Haidara (64' Hwang), Forsberg, Nkunku (64' Szoboszlai); André Silva. All.: Marsch.

Esordio amaro per il Lipsia che, dopo aver centrato il secondo posto nella scorsa stagione, impatta contro il Mainz alla prima di campionato. All'Opel Arena di Magonza termina 1-0 per i padroni di casa, con le due squadre che prima del fischio d'inizio hanno effettuato un minuto di silenzio per Gerard Muller, leggenda del calcio tedesco scomparsa domenica mattina. Il Mainz inizia forte, con un colpo di testa di Lee che al quarto minuto di stampa sul palo. Al 12' arriva il gol del vantaggio: sugli sviluppi di un calcio d'angolo Mukiele, nel tentativo di rinviare il pallone, colpisce male e serve involontariamente Niakhaté che da due passi la mette alle spalle di Gulacsi. Il Lipsia tenta una timida reazione, ma non riesce a creare nitide azioni da gol fino al 75', quando un tiro dello stesso Mukiele viene neutralizzato da un difensore avversario.