Bundesliga, il calendario della seconda giornata

Tutto pronto per la seconda giornata di Bundesliga: si parte venerdì sera con Lipsia-Stoccarda, si chiude domenica alle 17:30 con Bayern Monaco-Colonia. Il Borussia Dortmund ospite del Friburgo. Quattro partite in diretta su Sky

Secondo turno di campionato per la Bundesliga 2021-2022. Il weekend avrà il via con Lipsia-Stoccarda, anticipo del venerdì, e si chiuderà con i campioni in carica del Bayern Monaco, che ospiteranno domenica alle 17:30 il Colonia. Bavaresi freschi di vittoria della Supercoppa di Germania contro il Borussia Dortmund, ospite del Friburgo sabato alle 15:30, in una giornata con cinque partite che include anche Bayer Leverkusen-Borussia Mönchengladbach alle 18:30. La Bundesliga sarà in diretta su Sky, che ha rinnovato il proprio impegno con il calcio tedesco acquisendo i diritti tv del massimo campionato per il quadriennio 2021/2025.