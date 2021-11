Morto in un tragico incidente in Congo il 7 gennaio 2016, poi risorto 4 anni dopo e ora condannato a 46 mesi di galera insieme alla moglie, complice della truffa milionaria. Il "trucco" mal riuscito ha come attore protagonista Hiannick Kamba, ex calciatore congolese dello Schalke 04, oggi chimico stipendiato da una compagnia elettrica in Germania. Una storia tragicomica che ha davvero dell’incredibile quella dell’ex terzino destro, oggi 35enne. Hiannick Kamba, infatti, ha inscenato la sua morte nel 2016 per intascare i soldi dell’assicurazione – dal valore di 600mila euro, cifra che si sarebbe raddoppiata in caso di decesso per incidente – che avrebbe fruttato a lui e alla moglie 1.2 milioni di euro.