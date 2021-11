Joshua Kimmich è risultato positivo al Covid e, per questo motivo, è stato multato dal Bayern Monaco. In Germania, infatti, ha fatto molto discutere la posizione del centrocampista classe 1995, che è tra i non vaccinati della rosa del club tedesco insieme a Choupo-Moting, Cuisance, Gnabry e Musiala (anche se gli ultimi due ci starebbero ripensando). In tanti hanno invitato Kimmich a ripensarci, anche per la posizione che ricopre che lo porta spesso a essere un esempio per tante persone. E anche il Bayern Monaco ha preso una posizione forte, comunicando ai non vaccinati che non pagherà loro lo stipendio per i giorni in cui, eventualmente, verranno messi in quarantena preventiva o in isolamento per la positività al Covid. La prima ipotesi, per Kimmich, si era già verificata e il giocatore aveva perso circa 768mila euro per una quarantena resa necessaria dall'avvenuto contatto con due positivi. Il centrocampista, ora, è stato contagiato e sarà quindi costretto a stare in isolamento, perdendo altri 768mila euro, per un totale di un milione e 536 mila euro. Oltre il Covid, quindi, anche la punizione da parte del Bayern Monaco.