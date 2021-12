Iss: Rt a 1,20, incidenza sale a 155

Sci, Svizzera consente gare St. Moritz senza quarantena

Il cantone elvetico dei Grigioni ha dato via libera alle gare di Coppa del mondo femminile di St. Moritz della prossima settimana. Lo fa sapere Fis, spiegando che alle atlete partecipanti non verrà applicato l'obbligo di dieci giorni di quarantena deciso in Svizzera per chi viene da alcuni paesi, in particolare dal Canada, dove in questi giorni fa tappa la Coppa del mondo.