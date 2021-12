Un colpo di scena all'altezza del match più atteso in Germania. Ha davvero dell’incredibile quello che è accaduto nel pre-partita del Klassiker, Borussia Dortmund-Bayern Monaco, big match della 14^ giornata di Bundesliga. Lo riportano Sport Bild e Sky Sport Deutschland, media che raccontano di un falso pullman del Borussia diretto all'interno del Westfalenstadion. Il folle piano è stato architettato del presentatore televisivo Sebastian Pufpaff, personalità nota in Germania, che si era travestito come l’allenatore Marco Rose. Non è tutto: a bordo del finto pullman, Pufpaff era accompagnato da una squadra altrettanto fasulla che simulava essere a tutti gli effetti quella del Dortmund. L’obiettivo era imboccare la passerella e sfilare davanti alle telecamere, sostituendosi quindi al vero mezzo che trasportava Haaland e compagni. Il pullman è pure riuscito a superare alcuni posti di blocco ma, sul più bello, è stato fermato dalla sicurezza. Insomma, il tentativo è stato senz’altro curioso ma non è stato portato a termine da Pufpaff e dalla sua "squadra".