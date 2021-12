"C'è sempre spazio a casa per un nuovo trofeo". Parola di Robert Lewandowski, premiato ai Globe Soccer Awards con il premio Maradona di miglior marcatore dell'anno: "È un premio importante - spiega l'attaccante del Bayern Monaco a Sky Sport - Per me non conta solo quello che riesci a fare in campo, ma anche fuori. Sono dove speravo e sognavo di essere da bambino. Quanto fatto è anche merito dei miei compagni di squadra". Un riconoscimento conquistato grazie a numeri da record nel 2021: Lewandowski ha siglato 43 reti in 34 partite in Bundesliga (mai nessuno è arrivato a tanto) che diventano 69 in 59 gare con gli impegni in nazionale. Record, ma anche nuove avventure potrebbero attendere in futuro Lewandowski. "Sono sempre pronto per nuove sfide" ammette il polacco che non chiude la porta alla Serie A, tornando a parlare del suo passaggio sfumato al Genoa nel 2010: "Ero andato a vedere il derby, ma scelsi il Borussia Dortmund perché giocava in Europa mentre il Genoa no. La Serie A? Non so, chissà. Mi piace un sacco l'Italia e ho tanti amici italiani".