Inizia con una vittoria il 2022 del Borussia Dortmund. I gialloneri, reduci dalla sconfitta contro l'Herta Berlino prima della sosta natalizia della Bundesliga, hanno battuto 3-2 l'Eintracht Fraconforte. Un successo in rimonta con i gol di Hazard, Bellingham e Dahoud dopo il doppio vantaggio dei padroni di casa con la doppietta di Borre. Il Dortmund, secondo in classifica, guadagna così tre punti sul Bayern Monaco, salendo a -6 dal primato. In zona Champions League c'è anche l'Hoffenheim, al sesto risultato utile consecutivo: la squadra di Sebastian Hoeness ha battuto 3-1 l'Augsburg, grazie al gol di Raum e la doppietta di Bebou. Due gol anche per Andre Silva che ha trascinato il Lipsia nella vittoria 4-1 contro il Mainz. Non basta il gol di Schick, invece, al Bayer Leverkusen che pareggia 2-2 contro l'Union Berlino.