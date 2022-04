È durata appena 13 minuti la visione di Borussia Dortmund-Lipsia in Russia. Come riportato da Adnkronos (che cita come fonte Ukraine Now), la trasmissione della partita valida per la 28^ giornata di Bundesliga - giocata sabato 2 aprile e terminata con la vittoria 4-1 della squadra allenata da Domenico Tedesco, prossima avversaria dell'Atalanta in Europa League - è stata criptata e interrotta dopo che sono apparsi sugli schermi dello stadio e sui led a bordocampo gli slogan contro la guerra in atto in Ucraina. "Stop War" e "Stand with Ukraine", queste le scritte in favore del popolo ucraino.