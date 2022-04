Appena un anno dopo la retrocessione in Zweite Liga, lo Schalke 04 è vicino al ritorno in Bundesliga. A due giornate dal termine la squadra allenata Mike Buskens è di nuovo prima in classifica grazie alla vittoria per 2-1 in casa del Sandhausen. Un successo all'ultimo respiro grazie alla doppietta del capitano, Simon Terodde. Il gol decisivo è arrivato al 91° minuto e l'attaccante si è lasciato andare a una lunga esultanza sotto il settore riservato ai tifosi dello Schalke. Una festa che ha letteralmente tolto la voce a Terodde che si è presentato afono all'intervista post partita. Senza voce, ma sorridente. Terodde, infatti, è il protagonista assoluto dello Schalke con 27 gol siglati in 28 partite. Se la squadra tornerà in Bundesliga, gran parte del merito sarà suo.