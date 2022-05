Bundesliga, Lipsia in Champions, Stoccarda salvo

Emozioni per l'ultimo turno di Bundesliga con il Bayern Monaco già campione che ha chiuso con un 2-2 sul campo del Wolsfburg. Il Lipsia ha conquistato il quarto posto per la Champions dopo Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen. In Europa League vanno Friburgo e Union Berlino. Il Colonia parteciperà alla Conference League. In coda incredibile salvezza dello Stoccarda. Retrocedono Arminia Bielefeld e Greuther Furth mentre l'Herta Berlino sarà costretta allo spareggio contro la terza della serie B