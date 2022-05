Hertha Berlino-Amburgo 0-1. HIGHLIGHTS

Colpo dell'Amburgo nello spareggio di Bundesliga. La squadra di Walter, arrivata terza in Zweite Liga vince a Berlino contro l'Hertha (terzultimo in Bundes) 1-0 e si giocherà in casa le chance di promozione. Rete decisiva al 57' di Reis. Nella gara di ritorno, in programma lunedì, l'Hertha dovrà compiere un'impresa per evitare la retrocessione