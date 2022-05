Coppa di Germania, il Lipsia trionfa ai rigori

FRIBURGO-LIPSIA 1-1 (3-5 D.C.R.)

19' Eggestein (F), 76' Nkunku (L)

FRIBURGO (3-4-2-1): Fiekken; Gulde (K. Schlotterbeck), Lienhart, N. Schlotterbeck; Kubler (86' Schmid), Eggestein (86' Haberer), Hofler, Gunter; Sallai (79' Demirovic), Grifo; Holer (79' Petersen). All. Streich.

BORUSSIA DORTMUND (3-4-2-1): Gulacsi; Simakan, Orban, Halstenberg; Klostermann, Laimer, Kampl, Henrichs; Forsberg, Nkunku; André Silva. All. Tedesco.

Dopo una lunga battaglia in campionato con Union Berlino e Friburgo per un posto in Champions League, ottenuto poi all'ultima giornata, il Lipsia batte proprio il Friburgo nella finale di Coppa di Germania e conquista il trofeo per la prima volta nella storia del club. Nonostante la vittoria, il match per il Lipsia non si era messo benissimo: dopo il vantaggio per il Friburgo di Eggestein al 19', André Silva e compagni hanno provato a reagire, ma non riuscendo a trovare il pareggio inizialmente. Al 57' poi, l'episodio che avrebbe potuto cambiare la gara in favore del Friburgo: il Lipsia è infatti rimasto in dieci per l'espulsione diretta di Halstenberg. Nonostante un uomo e un gol di vantaggio, il Friburgo ha però cominciato a subire la qualità del Lipsia, che al 76' ha trovato il pareggio con Nkunku.

Nei supplementari il Friburgo ha sfiorato il gol del 2-1 in più occasioni, ma senza fortuna. Alla fine ai calci di rigore l'ha spuntata il Lipsia con un perfetto quattro su quattro dal dischetto, mentre per il Friburgo pesano gli errori di Gunter al secondo rigore e di Demirovic - che ha colpito la traversa - nel quarto.