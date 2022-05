Hertha salvo: Amburgo rimontato nello spareggio

L'Hertha rimonta dopo la sconfitta dell'andata e resta in Bundesliga: decisivi i gol di Boyata e Plattenhardt. Incubo Amburgo che giocherà in Zweite Liga per il quinto anno consecutivo

AMBURGO-HERTA BERLINO 0-2

4' Boyata, 63' Plattenhardt

AMBURGO (4-3-3): Fernandes; Heyer (82' Gyamerah), Vuskovic, Schonlau, Muheim; Reis, Meffert, Rohr (58' Vagnoman); Jatta (74' Kaufmann), Galtzel, Kittel. All.: Walter

HERTA BERLINO (4-4-2): Christensen; Pekarik, Boyata, Kempf, Palttenhardt (81' Bjorkan); Serdar (85' Stark), Ascacibar, Tousart, Boateng (90' Darida); Belfodil (82' Maolida), Jovetic. All.: Magath

Arbitro: Deniz Aytekin

Ammoniti: Boateng e Jovetic

Espulsi: Tousart al 90+6' per doppia ammonizione

L'Hertha Berlino resta in Bundesliga. La formazione di Felix Magath ha conquistato lo spareggio contro l'Amburgo, vincendo per 2-0 la sfida di ritorno giocata al Volksparkstadion. Una vera e propria impresa da parte dell'Hertha che ha ribaltato la sconfitta interna per 1-0 nel match d'andata: decisivi i gol, uno per tempo, di Boyata e Plattenhardt. Gioia per l'Hertha, delusione per l'Amburgo che per la prima volta nella sua storia ha perso uno spareggio interdivisionale. L'HSV giocherà, dunque, per il quinto anno di fila in Zweite Liga.