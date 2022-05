Il portiere tedesco ha esteso il suo contratto che era in scadenza nel 2023 e ha firmato fino al 2024. Le sue parole: "Sono contento di continuare il mio percorso al Bayern Monaco, voglio ancora essere un fattore decisivo per i risultati del club"

Per il Bayern Monaco la stagione si è conclusa con il titolo di campione di Germania. La squadra di Nagelsmann ha vinto la Bundesliga, secondo trofeo ottenuto quest'anno dopo la Supercoppa. Il club tedesco, dopo la conclusione della stagione, pensa già al futuro e ha iniziato blindando uno dei leader della squadra, Manuel Neuer. Il portiere, infatti, ha prolungato il suo contratto che era in scadenza nel 2023. Questo il comunicato: "FC Bayern ha esteso il contratto con Manuel Neuer di un anno fino al 30 giugno 2024. Il numero 1 della nazionale tedesca è passato dall'FC Schalke 04 al Monaco di Baviera nel 2011. Il 36enne è capitano del club che detiene il record di campionati in Germania dal 2017", si legge sul sito del club tedesco.