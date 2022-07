Una notizia terribile che scuote il mondo del calcio. Marco Richter, attaccante tedesco dell'Hertha Berlino, deve fermarsi per un tumore ai testicoli che gli è stato diagnosticato dopo un esame urologico. Il giocatore dovrà affrontare un periodo lontano dal campo ed un'operazione, come confermato anche dal club tedesco sui social.

I numeri e la carriera

Attaccante classe 1997, è cresciuto nelle giovanili del Ried e del Bayern Monaco, e dopo aver indossato la maglia dell'Augusta si è aggregato all'Hertha Berlino (nel 2021). In questi anni, nonostante la giovane età, si è già tolto alcune soddisfazioni: nell'estate del 2019 è stato indicato dall'UEFA come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Nel 2021-22, ha collezionato 6 gol e 2 assist in 33 presenze. Ha anche fatto parte della Germania U21, disputando gli Europei nel 2019.