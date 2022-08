Nagelsmann: "Bayern più forte anche senza Lewa"

Vincere l'undicesimo Meisterschale consecutivo e andare più avanti possibile in Champions League. Sono questi gli obiettivi tracciati dall'allenatore del Bayern Monaco, Julian Nagelsmann, alla vigilia dell'esordio in Bundesliga contro l'Eintracht Francoforte, venerdì alle ore 20.30, in diretta su Sky. Per la prima volta dopo otto anni, i bavaresi si presenteranno ai nastri di partenza senza Robert Lewandowski, ceduto al Barcellona. Nonostante l'addio dell'attaccante polacco, però, secondo Nagelsmann la squadra è più forte: "Abbiamo perso un attaccante da 50 gol, ma nel complesso la rosa è migliorata - ha spiegato l'allenatore in conferenza stampa - La squadra è molto motivata. I nostri obiettivi non cambiano: puntiamo al titolo, ma anche a far bene in Champions".