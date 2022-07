Giovani talenti e veterani di lusso, acquisti costosi e preziosissime new entry a zero. Ce n'è per tutti i gusti nel dream team costruito dal mercato nell'estate tedesca: costato 'solo' 200 milioni di euro per la spesa dei cartellini, ma il valore complessivo dei giocatori è di 363 milioni. Modulo 4-3-3 con tante risorse anche dalla panchina…

