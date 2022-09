Bundesliga e Ligue 1: le partite del weekend

Sesta giornata in Germania: riflettori puntati su Lipsia-Borussia Dortmund con l'esordio sulla panchina dei tori di Marco Rose che ritrova subito la sua ex squadra. In Francia il big match è Monaco-Lione

Senza la Premier League, ferma per lutto dopo la morte della Regina Elisabetta II, il weekend di calcio estero su Sky Sport sarà dedicato alla Bundesliga e alla Ligue 1. Sesta giornata di campionato in Germania: un turno che si aprirà con l'anticipo tra Werder Brema e Augsburg. Tra le sfide in programma nel weekend, riflettori puntati su Lipsia-Borussia Dortmund con l'esordio sulla panchina dei tori di Marco Rose che ritroverà subito la sua ex squadra. Settima giornata, invece, in Francia: il Paris Saint Germain ospita il Brest, mentre Monaco-Lione chiuderà il programma.