Ufficiale l'esonero di Nagelsmann: arriva Tuchel

Il club bavarese ha ufficializzato l'esonero di Nagelsmann: una decisione presa dal CEO Kahn e dal ds Salihamidzic, in accordo con il presidente Hainer. Ufficializzato anche il suo successore: per Tuchel, che lunedì guiderà il primo allenamento, contratto fino al 30 giugno 2025

Julian Nagelsmann non è più l'allenatore del Bayern Monaco. Dopo le voci delle scorse ore, il club bavarese ha ufficializzato la separazione con il tecnico tedesco, arrivata dopo un incontro svolto nelal giornata di venerdì. La decisione, scrive il Bayern in una nota, è stata presa dal CEO Oliver Kahn e dal direttore sportivo Hasan Salihamidzic, dopo aver consultato il presidente del club Herbert Hainer. Contestualmente è stato ufficializzato l'arrivo di Thomas Tuchel. L'allenatore ex Chelsea, che torna in Bundesliga dopo sei anni, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025 e lunedì guiderà il primo allenamento in vista del Klassiker contro il Borussia Dortmund, in programma domenica 2 aprile.