calciomercato

Cinque esoneri dopo il weekend tra Premier League, Bundesliga e Liga. In Inghilterra è arrivato il secondo cambio in panchina del Chelsea che ha salutato Graham Potter, mentre il Leicester ha esonerato Brendan Rodgers. In Bundesliga scossone per lo Stoccarda, ultimo in classifica, che ha annunciato l'addio di Labbadia. In Spagna cambiano Espanyol e Valladolid. Vediamo tutti i migliori allenatori che sono svincolati