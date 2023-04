Il senegalese torna a segnare dopo la lite con Sané e le polemiche ma il suo gol non basta al Bayern Monaco, che in trasferta viene rimontato dal Mainz perdendo così per 3-1. Bavaresi che adesso potrebbero essere scavalcati in testa dal Borussia Dortmund in campo alle 18.30 in casa contro l'Eintracht Francoforte. Match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football

Non basta il ritorno al gol di Sadio Mané al Bayern Monaco. Il senegalese segna dopo la lite con il compagno di squadra Leroy Sané e le successive polemiche ma la sua rete è solo un'illusione per i campioni di Germania in carica. Gli uomini di Tuchel perdono 3-1 in trasferta contro il Mainz e vedono adesso traballare il primo posto in Bundesliga. Il Borussia Dortmund, infatti, è sotto di appena due punti e ha la possibilità di scavalcare i bavaresi in caso di vittoria contro l'Eintracht Francoforte. Gialloneri che scendono in campo alle 18.30: match in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport Football.