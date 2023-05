Trascinato da Olmo (un gol e tre assist) il Lipsia travolge il Friburgo in una semifinale a senso unico e approda in finale di Coppa di Germania. Ora la squadra di Rose attende la vincente di Stoccarda-Eintracht per provare a rivincere il trofeo già conquistato nella passata stagione

Il Lipsia detentore del trofeo è la prima finalista di questa edizione di Coppa di Germania: battuto 5-1 il Friburgo in semifinale, il prossimo 3 giugno potrà tentare il bis, cercando di vincere nuovamente il titolo.



In un'edizione che ha visto uscire precocemente le prime due in campionato (Borussia Dortmund e Bayern Monaco, eliminate ai quarti proprio da Lipsia e Friburgo), la squadra di Rose si è imposta in una semifinale a senso unico che era la riproposizione della finale della scorsa edizione. Niente rivincita per il Friburgo: se allora il Lipsia ebbe bisogno dei calci di rigore per trionfare, questa volta alla squadra di Rose è bastato un tempo (più recupero) per chiuderla.