Robin Gosens ricorderà a lungo il suo esordio da titolare in Bundesliga con l'Union Berlino: l'ex Inter ha sbloccato il risultato dopo soli 4 minuti con un gran sinistro dal limite e ha poi raddoppiato al 34' contribuendo al successo 4-1 dei suoi sul campo del Darmstadt. Con questa doppietta il tedesco, sbarcato in Germania nel mercato estivo dopo un esperienza in chiaroscuro in nerazzurro, è diventato il primo giocatore a segnare almeno due gol al suo esordio dal 1° minuto in Bundes