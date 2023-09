Bundes, "Harry Kane: Goodbye London, hello Munich"

Questa sera su Sky e in streaming su NOW lo speciale dedicato a uno dei principali colpi di mercato dell'estate: il trasferimento di Harry Kane dal Tottenham al Bayern Monaco. A raccontarsi lo stesso Kane. In onda alle 20.00 e alle 23.00 su Sky Sport Calcio

Un’estate con il fiato sospeso, di emozioni contrapposte, indissolubilmente legate tra loro. L’ansia dei tifosi del Tottenham di perdere la luce che ha irradiato il cammino anche nei tratti più bui, la speranza di quelli del Bayern di vedere la gloriosa maglia numero 9 sulle spalle di un degno successore di Robert Lewandowski. Harry Kane è stato senza dubbio l’uomo più chiacchierato dell’ultima estate calcistica. Fatta di semafori verdi e poi rossi. Di convinzioni e ripensamenti. Di società disposte a tutto. Di attese all’aeroporto. Di presentazioni in abiti tradizionali. Alla fine, a poche ore dall’inizio della nuova stagione, Kane ha scelto di andare aprendo la porta della parte finale della sua carriera al Bayern Monaco. Con una speranza: quella di affiancare ai già tantissimi riconoscimenti e record individuali anche trofei collettivi e levare definitivamente il numero zero dalla casella “titoli vinti”. A partire da questa sera, sui canali Sky Sport e on demand, riviviamo uno dei più grandi trasferimenti del calciomercato recente attraverso aneddoti, storie e rivelazioni di chi ha vissuto in prima persona una storia che ha catalizzato l’attenzione di tutto il mondo.