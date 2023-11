Il Mainz ha comunicato la decisione di licenziare il calciatore Anwar El Ghazi, già messo fuori rosa qualche settimana fa per diversi post in cui si schierava contro Israele e a favore della Palestina per il conflitto in corso in Medio Oriente. La risposta del giocatore sui suoi profili social: "Stai dalla parte giusta anche se significa stare da solo"