Continua a volare il Bayer Leverkusen, che vince 3-0 in casa del Werder Brema e risponde al Bayern, riprendendosi la vetta. Inarrestabile la marcia della squadra di Xabi Alonso, che tra campionato e coppe ha collezionato fin qui 16 vittorie in 17 partite, segnando 62 gol, quasi 4 a partita in media. Il Dortmund va sotto 2-0 e vince in rimonta contro il 'Gladbach, cade il Lipsia contro il Wolfsburg

LA CLASSIFICA - SKYLIGHTS ROOM, SCOPRI LA NOVITÀ