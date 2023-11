Sfortunato episodio per l'arbitro tedesco. In occasione della sfida tra Eintracht Francoforte e Stoccarda, nella quale raggiungeva il record di 344 partite arbitrate in Germania, Brych è stato infatti costretto a lasciare il campo a causa della rottura del legamento crociato

Un weekend agrodolce per Felix Brych, sicuramente una giornata da ricordare, nel bene e nel male. L'arbitro tedesco, in occasione di Eintracht Francoforte-Stoccarda, ha raggiunto un importante record di presenze: 344 partite arbitrate in Germania, eguagliando Wolfgang Stark prima di lui. Una gioia di cui però ha potuto godere solo a metà. Alla mezz'ora di gioco, infatti, è obbligato ad abbandonare il campo per un brutto infortunio: rottura del legamento crociato. Al suo posto, il quarto uomo Schwengers. Sfortunatissimo l'arbitro classe 1975, presto per dire quando tornerà in campo, si prospetta però un lungo stop in quello che dovrebbe essere il suo ultimo anno di carriera: in Bundesliga vige il limite di 47 anni per i direttori di gara.