Da non credere quanto successo in Zweite Bundesliga, la seconda serie tedesca, nel derby tra il St.Pauli e l'Amburgo: al minuto 27 gli ospiti rimettono in gioco il pallone e azzardano una costruzione dal basso che finisce malissimo. Il portiere dell'Amburgo Daniel Heuer Fernandes prova a rinviare il pallone ma calciando con forza lo svirgola direttamente nella sua porta, tra l'incredulità generale e l'ilarità dei tifosi avversari. E' il momentaneo 2-0 del St. Pauli ma alla fine il derby, sotto la neve, finirà 2-2