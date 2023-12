Prometteva spettacolo e così è stato. L'attesissimo derby di Amburgo non cambia le gerarchie in vetta alla Zweite Bundesliga (seconda divisione tedesca), campionato dove il St. Pauli resta a +3 sui rivali cittadini ma non allunga sulla strada della promozione. Merito della rimonta nella ripresa dell' Amburgo , che in due minuti segna altrettanti gol e resta in scia della capolista ancora imbattuta in stagione. Appuntamento al 5 maggio per il derby di ritorno, quando saranno ancora più nitidi gli scenari per due forti pretendenti al salto di categoria.

La cronaca della gara

Splendida atmosfera e una forte nevicata al Millerntor-Stadion, casa del St. Pauli capolista e imbattuto in stagione. Chi sogna il sorpasso è proprio l'Amburgo, ma il primo tempo premia la squadra di Hurzeler. In avvio rischia Fernandes in uscita, graziato dalla difesa ma non da Irvine al 15': il capitano dei padroni di casa trova la girata che vale il vantaggio. Eggestein raddoppia ma in fuorigioco, 2-0 del St. Pauli che ha dell'incredibile prima della mezz'ora: Ramos alleggerisce per Fernandes, portiere tradito dal terreno e inguardabile nel rinvio per un autogol quasi da cineteca. Lo stesso Fernandes nega il tris ad Hartel, chance anche per Saad ad inizio ripresa. La rimonta dell'Amburgo si concretizza in due minuti: Glatzel fa 11 gol in campionato su assist di Van Der Brempt, mentre Pherai aggancia in area e batte Vasilj per l'insperato 2-2. Ancora Irvine ci riprova nel finale, assalto del St. Pauli che sbatte contro la difesa ospite. E in classifica la situazione non cambia.