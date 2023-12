Prestazione difensiva disastrosa dei bavaresi che crollano 5-1 a Francoforte. Una 'rivincita' per Dino Toppmöller (chiamato così in onore di Zoff), allenatore dell'Eintracht ma ex vice di Nagelsmann ed esonerato insieme a lui dal Bayern. Nelle altre partite della 14^ giornata il Friburgo passa di misura a Wolfsburg e torna al successo l'Union Berlino (3-1 al Gladbach). Tre punti in casa anche per Heidenheim e Werder

