L'ex difensore bianconero ha rilasciato una lunga intervista a 'Marca' ed è tornato a parlare della Juve: "Oggi sono più sereno, meno arrabbiato per quello che è successo". Bonucci ha raccontato di essere stato in passato vicino al Real, squadra che l'Union Berlino stasera affronterà in Champions League (in diretta su Sky Sport 255 e in streaming su NOW)

Dall'addio alla Juventus al suo futuro. Leonardo Bonucci si è raccontato a 'Marca', in una lunga intervista che abbraccia vari temi. A partire proprio dal club bianconero, che ha segnato buona parte della sua vita calcistica. "Tutti sapevano quale fosse il mio desiderio. Oggi sono più sereno, meno arrabbiato per quello che è successo. Bisogna andare avanti. Il mio passato alla Juve è stato meraviglioso . Volevo chiudere la mia carriera lì, ma non potrà andare così. Ogni settimana parlo con molti dei miei ex colleghi. Ciò fa capire che ero una persona importante nello spogliatoio: amicizia con i veterani e riferimento per i giovani".

"Sono stato molto vicino al Real Madrid..."

Ora è un giocatore dell'Union Berlino, in campo stasera in Champions contro il Real Madrid. Un club al quale Bonucci in passato è stato molto vicino. "Il più grande club del mondo. Ho una grande ammirazione e poi hanno un grande maestro in panchina come Ancelotti. C’è stato un momento in cui ero molto vicino a diventare un giocatore del Real Madrid. Era un sogno. Era l’estate del 2017, dopo che ci batterono in finale a Cardiff. Le trattative tra il mio agente e il Real Madrid si sono intensificate molto, ma non si è chiuso. È stato bello, anche se non sono arrivato".