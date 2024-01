La gara, originariamente in programma venerdì 19 gennaio alle ore 20:30, è stata rinviata a causa del maltempo. "La MEWA Arena è stata chiusa a causa dell'importante formazione di ghiaccio nelle gradinate inferiori, soprattutto nella zona nella quale si assiste alla partita in piedi, e nei percorsi di accesso - si legge nel comunicato. La sicurezza degli spettatori sarebbe stata messa a rischio. Presto verrà annunciata la data del recupero del match"

Troppa neve, a Magonza la partita tra Mainz e Union Berlino non si giocherà. Lo scontro diretto per la salvezza si sarebbe dovuto giocare alle 20.30 di domani, ma come dimostra il tweet del Mainz - con il bus della squadra quasi totalmente coperto dalla neve - la precipitazione è stata davvero abbondante. Il club ha sottolineato che la decisione è legata anche alla sicurezza degli spettatori. Temperature rigide e nevicate hanno coinvolto tutta la regione della Renania.