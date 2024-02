Bayern, Tuchel contestato dopo ko Leverkusen

Sané se la prende con la telecamera dopo gol Leverkusen

Il nervosismo di Tuchel era stato evidente anche in conferenza stampa, nel commentare il gol subito da Stanisic (in prestito al Leverkusen, ma di proprietà Bayern): "In Inghilterra c'è una buona regola secondo la quale quando dai in prestito un giocatore, lui non può giocare contro di te. Per me ha più senso così. La regola purtroppo non esiste in Germania". Anche Leroy Sane ha sfogato la frustrazione per la prestazione negativa, colpendo in maniera violenta una telecamera posta all'interno della porta, dopo il terzo gol subito dal Bayern. Mercoledì la squadra di Tuchel sarà impegnata nell'andata degli ottavi di Champions all'Olimpico contro la Lazio.