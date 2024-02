Nuova e curiosa forma di protesta dei tifosi tedeschi, nel corso dell’anticipo di Bundes tra Colonia e Werder: dopo le monete di cioccolato e le palline da tennis lanciate in campo nelle scorse settimane, sul prato sono comparse alcune macchinine radiocomandate dalla tribuna. Il match è stato interrotto qualche minuto. Si tratta di una protesta da parte dei tifosi contro la decisione della federcalcio tedesca di aprire all'ingresso di investitori esterni ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY SPORT

La protesta dei tifosi non si ferma in Bundesliga e nemmeno la loro fantasia. Dopo le monete di cioccolato e le palline da tennis lanciate sui campi, ecco la nuova frontiera del dissenso dei sostenitori tedeschi: macchinine telecomandate mandate in campo e pilotate con un joystick dalla tribuna.

Colonia-Werder, gioco sospeso alcuni minuti L’episodio si è verificato nel corso dell’anticipo della 22^ di campionato, durante il match tra Colonia e Werder Brema, per qualche minuto interrotto a causa appunto delle macchinine che imperversavano sul terreno di gioco. Le telecamere hanno anche inquadrato un tifoso incappucciato in tribuna che pilotava una delle macchinine mandate in campo.

Protesta dei tifosi, i precedenti Un nuovo capitolo di questa protesta che da qualche mese è sempre più evidente in Bundesliga. Durante la 18^ giornata, la partita ancora del Colonia contro il Borussia Dortmund su sospesa per lancio di monete di cioccolato in campo e un episodio identico si era già verificato a metà dicembre nel corso di Borussia Monchengladbach-Werder Brema.

Bundesliga, il motivo della protesta Interruzioni di gioco brevi ma che non passano inosservate, anche al di fuori della Germania. Il motivo? Si tratta di una protesta da parte dei tifosi contro la decisione della federcalcio tedesca (che qualche mese fa ha votato con 24 pareri favorevoli, 10 contrari e 2 astenuti) di aprire all'ingresso di investitori esterni. E il dissenso dei tifosi sta trovando sempre nuove forme di espressione.