Thomas Tuchel lascerà la panchina del Bayern Monaco al termine della stagione in corso. Il suo contratto scadeva nel 2025, ma l'ex manager del Chelsea ha trovato l'accordo col club per arrivare a una separazione anticipata. Dopo l'anticipazione di Sky De, è arrivato anche l'annuncio ufficiale. Ancora da capire chi sarà il suo successore. La notizia arriva in un momento molto complicato della stagione per i bavaresi, reduci da tre sconfitte di fila contro Leverkusen, Lazio e Bochum.