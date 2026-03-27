il protagonista
Prima e dopo Neuer: 40 anni del portiere che ha segnato un'epoca
Alles Gute zum Geburtstag, buon compleanno Manu. E il fatto che siano quaranta rende tutto ancor più speciale. Soprattutto perché nello sport, ma più in generale nella vita, capita raramente di incontrare qualcuno in grado di riscrivere i parametri della propria professione, sconfinando nella leggenda
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