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il protagonista

Prima e dopo Neuer: 40 anni del portiere che ha segnato un'epoca

Niccolò Omini

©Getty

Alles Gute zum Geburtstag, buon compleanno Manu. E il fatto che siano quaranta rende tutto ancor più speciale. Soprattutto perché nello sport, ma più in generale nella vita, capita raramente di incontrare qualcuno in grado di riscrivere i parametri della propria professione, sconfinando nella leggenda

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