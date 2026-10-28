 Harry Kane Pallone d'Oro, l'omaggio da brividi prima di Bayern Monaco Magdeburgo. FOTO | Sky Sport
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Harry Kane Pallone d'Oro, pasillo de honor prima di Bayern Monaco-Magdeburgo. FOTO

IN DFB POKAL fotogallery
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L'eroe è tornato a casa. Harry Kane è diventato il primo giocatore del Bayern Monaco a vincere il Pallone d'Oro dai tempi di Rummenigge nel 1981. L'attaccante inglese, prima del match di DFB Pokal contro il Magdeburgo, è stato accolto in campo dal pasillo de honor dei suoi compagni e dagli applausi dell'Allianz Arena. Un omaggio sentito prima dell'ennesima goleada dei bavaresi

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