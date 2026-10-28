Harry Kane Pallone d'Oro, pasillo de honor prima di Bayern Monaco-Magdeburgo. FOTO
L'eroe è tornato a casa. Harry Kane è diventato il primo giocatore del Bayern Monaco a vincere il Pallone d'Oro dai tempi di Rummenigge nel 1981. L'attaccante inglese, prima del match di DFB Pokal contro il Magdeburgo, è stato accolto in campo dal pasillo de honor dei suoi compagni e dagli applausi dell'Allianz Arena. Un omaggio sentito prima dell'ennesima goleada dei bavaresi
- Pasillo de honor per Harry Kane dopo la vittoria del Pallone d'Oro dello scorso lunedì. I suoi compagni di squadra del Bayern Monaco lo hanno accolto così in campo prima del riscaldamento per la sfida di Coppa di Germania contro il Magdeburgo
- Il centravanti, con un occhio un filo commosso, ringrazia il pubblico: applausi e standing-ovation per lui
- Gli applausi e i sorrisi dei compagni durante l'entrata in campo di Kane
- L'ex Tottenham si è poi goduto l'atmosfera dell'Allianz Arena, in festa per il proprio centravanti da 156 gol in 158 partite
- Sugli schermi dello stadio le immagini e i momenti più salienti della cerimonia di premiazione di lunedì 26 ottobre a Londra
- L'abbraccio con una delle leggende storiche del Bayern Monaco, l'ex centrocampista Bastian Schweinsteiger
- Dopo l'omaggio, Kane si è goduto il riscaldamento più bello della sua vita. Il centtravanti si è poi seduto in panchina e ha ammirato i compagni vincere 6-1 contro il Magdeburgo (doppietta di Olise e gol di Saibari, Brown, Davies e Daiber). Non c'è stato bisogno del suo contributo per una sera, ma gli occhi sono stati comunque tutti per lui