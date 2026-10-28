L'eroe è tornato a casa. Harry Kane è diventato il primo giocatore del Bayern Monaco a vincere il Pallone d'Oro dai tempi di Rummenigge nel 1981. L'attaccante inglese, prima del match di DFB Pokal contro il Magdeburgo, è stato accolto in campo dal pasillo de honor dei suoi compagni e dagli applausi dell'Allianz Arena. Un omaggio sentito prima dell'ennesima goleada dei bavaresi

CRISTIANO RONALDO INVECE VINCE IL B.O.A.T.